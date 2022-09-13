В Goldman Sachs считают экономику США более безопасной по сравнению с европейской — Finance.ua
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В Goldman Sachs считают экономику США более безопасной по сравнению с европейской

Мир
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В Goldman Sachs считают экономику США более безопасной по сравнению с европейской
В Goldman Sachs считают экономику США более безопасной по сравнению с европейской
Стратеги Goldman Sachs считают экономику США более безопасной по сравнению с европейской, где рецессия практически гарантирована.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на записку аналитиков банка.
Как отметила команда аналитиков Goldman, хотя путь роста в США может быть «неопределенным», экономическая ситуация в Европе ужасна.
«Несмотря на опасения инвесторов по поводу фондового рынка США, мы считаем, что он предлагает более высокий потенциал прибыльности в абсолютном выражении и с поправкой на риск, чем страдающие от рецессии европейские рынки», — говорится в записке аналитиков Goldman.
Они рекомендуют инвесторам вкладываться в акции компаний, обладающих хорошими фундаментальными характеристиками, в том числе сильным балансом и стабильными продажами, а также выплачивающими дивиденды.
В долларовом выражении Stoxx Europe 600 отстает от S&P 500 в этом году. Корзина Goldman, состоящая из американских компаний со 100% продажами на внутреннем рынке, превзошла корзину компаний с высокими продажами в Европу.
«Инвесторы, опасающиеся экономического спада, должны получать дивиденды. Дивидендные выплаты дают инвесторам возможность участвовать в базовом росте S&P 500 при минимизации рисков колебаний котировок», — говорится в обзоре.
Эксперты Goldman ожидают, что фондовый индекс S&P 500 завершит 2022 год на уровне 4300 пунктов — это на 5,7% выше, чем по итогам торгов в пятницу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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