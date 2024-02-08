В ГНСУ рассказали о ситуации на границе перед возможной новой блокадой — Finance.ua
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В ГНСУ рассказали о ситуации на границе перед возможной новой блокадой

Казна и Политика
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Украинские пограничники не исключают, что завтра польские фермеры могут снова заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной. По состоянию на сегодняшний день на КПП больших очередей нет.
Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона 8 февраля.
«Сейчас мы как раз контактируем с польскими коллегами, чтобы понимать, по каким направлениям это будет происходить. Охватят ли они пункты пропуска, где блокировка происходила раньше, или это может быть шире, и обязательно об этом сообщим», — сказал спикер.
По словам Демченко, сейчас интенсивность движения грузовиков остается фактически на том же уровне, как это было до блокирования границы еще в ноябре прошлого года. Все пункты пропуска работают как на въезд в Украину, так и на выезд.
«По состоянию на сегодняшнее утро (если говорить о 4 главных направлениях — Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини) в очереди на территории Польши находится чуть больше 600 грузовиков. Но это незначительная очередь при той интенсивности движения, которая обеспечивается сейчас», — добавил он.
Спикер подчеркнул, что пограничная служба не исключает новых блокировок на польско-украинской границе. О них обещают сообщить позже.
По материалам:
Діло
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