В ГНСУ рассказали о ситуации на границе перед возможной новой блокадой — Finance.ua

В ГНСУ рассказали о ситуации на границе перед возможной новой блокадой Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Украинские пограничники не исключают, что завтра польские фермеры могут снова заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной. По состоянию на сегодняшний день на КПП больших очередей нет.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона 8 февраля.

«Сейчас мы как раз контактируем с польскими коллегами, чтобы понимать, по каким направлениям это будет происходить. Охватят ли они пункты пропуска, где блокировка происходила раньше, или это может быть шире, и обязательно об этом сообщим», — сказал спикер.

По словам Демченко, сейчас интенсивность движения грузовиков остается фактически на том же уровне, как это было до блокирования границы еще в ноябре прошлого года. Все пункты пропуска работают как на въезд в Украину, так и на выезд.

«По состоянию на сегодняшнее утро (если говорить о 4 главных направлениях — Ягодин, Рава-Русская, Краковец и Шегини) в очереди на территории Польши находится чуть больше 600 грузовиков. Но это незначительная очередь при той интенсивности движения, которая обеспечивается сейчас», — добавил он.

Спикер подчеркнул, что пограничная служба не исключает новых блокировок на польско-украинской границе. О них обещают сообщить позже.

Діло По материалам:

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