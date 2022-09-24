В ГНС объяснили переход торговцев на безналичные платежи — Finance.ua
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В ГНС объяснили переход торговцев на безналичные платежи

Казна и Политика
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В Государственной налоговой инспекции объяснили переход торговцев на безналичные платежи.
Кабмин постановлением от 29 июля 2022 г. № 894 установил, что торговцы должны обеспечить возможность проведения безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно, в следующие сроки:
  • с 1 января 2023 г. — торговцы, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения более 25 тыс. человек (кроме торговцев, указанных в пункте 4);
  • с 1 января 2024 г. — торговцы, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тыс. человек (кроме торговцев, указанных в пункте 4);
  • с 1 января 2025 года — торговцы, которые ведут хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тыс. человек (кроме торговцев, указанных в пункте 4);
  • с 1 января 2026 г. — торговцы — физические лица-предприниматели — плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции.
В связи с принятием вышеупомянутого постановления, постановление Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2010 г. № 878 «О проведении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств» теряет силу с 01.01.2023.
По материалам:
Finance.ua
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