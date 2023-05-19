В ГНА разъяснили нюансы открытия физлицами – резидентами счетов в финучреждениях других стран — Finance.ua
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В ГНА разъяснили нюансы открытия физлицами – резидентами счетов в финучреждениях других стран

Личные финансы
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В Государственной налоговой службе Украины дали разъяснения по налогообложению доходов физических лиц — резидентов, полученных из источников за пределами Украины.
Физические лица, имеющие постоянное местожительство на территории Украины, могут вести внешнеэкономическую деятельность, если они зарегистрированы как предприниматели согласно Закону Украины.
Физические и юридические лица — резиденты имеют право заключать соглашения с резидентами и (или) нерезидентами и выполнять обязательства, связанные с этими соглашениями, в национальной валюте или иностранной валюте, в том числе открывать счета в финансовых учреждениях других стран и проводить через такие счета валютные операции.
Порядок проведения расчетов по валютным операциям определяется НБУ.
Предусмотрено, что деньги от нерезидента по операциям резидента по экспорту товаров подлежат зачислению на счет резидента в Украине в банке.
Следовательно, действующим законодательством не запрещено физическим лицам — резидентам открывать счета в финансовых учреждениях других стран. В то же время средства по операциям субъектов хозяйствования — резидентов, в частности по экспорту товаров (услуг), подлежат зачислению на счета резидентов в банках Украины.
Доход, выраженный в иностранной валюте, перечисляется в гривнах по официальному курсу гривны к иностранной валюте, установленному НБУ на дату получения такого дохода. Датой получения дохода плательщика единого налога является дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной или безналичной) форме, дата подписания плательщиком единого налога акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров (работ, услуг).
Таким образом, для физического лица — предпринимателя, все стоимостные показатели, которые включаются в доход, отражаются в национальной валюте Украины. Показатели, выраженные в иностранной валюте, перечисляются в национальной валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному НБУ на дату их получения.
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В то же время отмечаем, если средства, полученные по внешнеэкономическим контрактам, зачислены на счет, открытый в системе WISE, а не на валютный счет для ведения предпринимательской деятельности в банке Украины, то такие средства не включаются в доход физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога, но облагаются налогом по правилам, установленным для налогоплательщиков — физических лиц.
Следовательно, доход, полученный физическим лицом — резидентом из источников за пределами Украины, включается в общий годовой налогооблагаемый доход как иностранный доход и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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