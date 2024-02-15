В Gmail появилось неприятное ограничение — Finance.ua

В Gmail появилось неприятное ограничение Сегодня 06:01 — Фондовый рынок

Компания Google предупредила пользователей Gmail об изменениях в ее почтовом сервисе, начиная с февраля текущего года. Ужесточена борьба со спамом, от которой могут пострадать даже обычные пользователи.

Google будет ограничивать доступ к Gmail тем пользователям, которые рассылают более пяти тысяч писем в сутки по другим адресам в домене @gmail.com. Каждое такое письмо должно иметь ссылку для отписки от рассылки в один клик. Если ссылки нет, пользователь не сможет отправлять письма — сначала временно, а затем его аккаунт может подвергаться блокировке. Google будет постепенно фильтровать почтовый трафик, не отвечающий требованиям, и постепенно доведет его до 100%. В идеале инициаторы рассылки должны получать одобрение на получение письма от каждого получателя и по требованию Google давать доказательства того, что их письма не навязаны против воли.

Изменения касаются тех, кто использует Google Workspace — сервис Google, предназначенный в основном для организаций и частных предпринимателей. Предполагается, что ужесточение правил позволит пользователям Gmail избежать нежелательных писем и проще избавляться от подобной корреспонденции.

itechua По материалам:

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