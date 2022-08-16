В Германии вводят дополнительный сбор за газ — Finance.ua
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В Германии вводят дополнительный сбор за газ

Энергетика
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В Германии с 1 октября введут дополнительный сбор за газ в размере 2,4 цента за киловатт-час.
Об этом объявило совместное предприятие операторов газотранспортной системы Trading Hub Europe.
Зачем это? Надбавка предназначена для поддержки поставщиков газа, которым теперь приходится покупать газ в других местах по значительно большим ценам из-за жестких ограничений на поставку газа из россии, пишет Tagesschau.
Сбор направлен на то, чтобы разделить 90% дополнительных расходов импортеров на восполнение дефицита газа из россии между домашними хозяйствами и промышленными потребителями.
Издание отмечает, что с введением дополнительного сбора потребители газа в Германии столкнутся с большими дополнительными затратами.
Для семьи из четырех человек сбор в размере 2,4 цента за киловатт-час будет означать дополнительные расходы в размере около 480 евро в год.
Tagesschau отмечает, что хотя прибавка будет применяться с 1 октября, но до потребителей она дойдет не сразу. Согласно немецкому законодательству, предусмотрены периоды уведомления потребителей от четырех до шести недель. Таким образом, прибавка, вероятно, впервые появится в счетах в ноябре-декабре.
По данным компаний-операторов, несмотря на ограничение поставок газа из россии, Германии удалось с опережением графика заполнить свои хранилища на 75,43%. А канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь заверил, что граждане Германии получат помощь в условиях роста цен на энергоносители.
По материалам:
suspilne.media
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