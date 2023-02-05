В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро — Finance.ua
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В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро

Личные финансы
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В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро
В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро
Правительство Германии одобрило введение этой весной месячного проездного стоимостью 49 евро.
Согласно принятому законопроекту, билет начнет действовать с 1 мая и будет доступен в виде ежемесячного проездного.
Как было согласовано с немецкими регионами неделей ранее, билет будет действителен для большинства видов общественного транспорта, кроме поездов дальнего следования и автобусов дальнего следования.
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«Теперь мы хотим как можно быстрее начать законодательный процесс», — сказал министр транспорта Фолькер Виссинг в видеообращении в социальных сетях.
Кроме немецкого парламента и Бундесрата, верхней палаты парламента, законопроект также должен быть одобрен Европейской комиссией.
Реализация билета будет возложена на регионы Германии. Изначально предполагалось, что преемник популярного билета стоимостью 9 евро, введенного прошлым летом, будет введен скорее.
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Но в течение нескольких месяцев федеральное и региональное правительства спорили по поводу организации и финансирования. Принятый сейчас компромисс предусматривает, что Берлин будет предоставлять регионам 1,5 млрд евро в год до 2025 года, а также дополнительные региональные фонды. Регионы, в свою очередь, также внесут 1,5 миллиарда евро.
Однако ожидаются более высокие расходы по внедрению схемы, которые федеральное и региональное правительства хотят разделить в первый год и оценить в последующие годы.
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Новый льготный билет придет на смену так называемому «билету за 9 евро», с которым как жители Германии, так и туристы летом могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу. Программа дешевых проездных обошлась немецкому правительству в более чем 2,5 миллиарда евро.
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По материалам:
uamedia
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