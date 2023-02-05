В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро — Finance.ua

В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро Вчера 20:49 — Личные финансы

В Германии введут универсальный месячный проездной за 49 евро

Правительство Германии одобрило введение этой весной месячного проездного стоимостью 49 евро.

Согласно принятому законопроекту, билет начнет действовать с 1 мая и будет доступен в виде ежемесячного проездного.

Как было согласовано с немецкими регионами неделей ранее, билет будет действителен для большинства видов общественного транспорта, кроме поездов дальнего следования и автобусов дальнего следования.

Читайте также Какие зарплаты получают украинские беженцы в Германии: кто нужен

«Теперь мы хотим как можно быстрее начать законодательный процесс», — сказал министр транспорта Фолькер Виссинг в видеообращении в социальных сетях.

Кроме немецкого парламента и Бундесрата, верхней палаты парламента, законопроект также должен быть одобрен Европейской комиссией.

Реализация билета будет возложена на регионы Германии. Изначально предполагалось, что преемник популярного билета стоимостью 9 евро, введенного прошлым летом, будет введен скорее.

Читайте также Украинцев предупредили о новых штрафах в Германии

Но в течение нескольких месяцев федеральное и региональное правительства спорили по поводу организации и финансирования. Принятый сейчас компромисс предусматривает, что Берлин будет предоставлять регионам 1,5 млрд евро в год до 2025 года, а также дополнительные региональные фонды. Регионы, в свою очередь, также внесут 1,5 миллиарда евро.

Однако ожидаются более высокие расходы по внедрению схемы, которые федеральное и региональное правительства хотят разделить в первый год и оценить в последующие годы.

Новый льготный билет придет на смену так называемому «билету за 9 евро», с которым как жители Германии, так и туристы летом могли пользоваться общественным транспортом по льготному тарифу. Программа дешевых проездных обошлась немецкому правительству в более чем 2,5 миллиарда евро.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.