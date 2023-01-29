Какие зарплаты получают украинские беженцы в Германии: кто нужен — Finance.ua

Какие зарплаты получают украинские беженцы в Германии: кто нужен Сегодня 08:10 — Личные финансы

За почти год Германия приняла более миллиона украинских беженцев. Подавляющее большинство, по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев — женщины (80%), почти половина из которых (48%) имеют малолетних детей.

Почти каждый пятый уже нашел себе работу в Германии, и с каждым месяцем их все больше и больше. Эта доля значительно выше, чем среди беженцев из других стран.

Знание языка

При этом, по данным соцопросов, хорошо немецкий язык знают только 4% опрошенных, 80% — плохо или совсем никак. Но половина всех беженцев исправно посещает курсы языков.

Приблизительно 60% из них живут на государственную помощь, и социальное ведомство оплачивает их жилье.

34% украинских беженцев, согласно исследованию, хотят оставаться в Германии до окончания боевых действий на родине, 26% планируют остаться здесь навсегда, 11% — еще на несколько лет, 2% — максимум на год. Другие еще не решили, останутся ли они в Германии и на какой срок.

Уровень образования у беженцев в Германии — значительно выше среднего. Высшее образование имеют 72% опрошенных при 50% в среднем по Украине и 33% — в Германии.

Несмотря на дефицит кадров в Германии, многие беженцы столкнулись с тем, что не могут найти работу.

«Работа есть в основном для специалистов, которые как минимум знают немецкий. Что касается рабочих профессий, на которые особенно высок спрос, то здесь нужны в основном мужчины — водители, строители и другие. Украинские беженцы — это преимущественно женщины. Но многие смогут найти работу по специальности позже, когда изучат немецкий и освоятся на местном рынке труда», — объясняет изданию «Страна» председатель Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Кем работают

А пока многие украинцы устраиваются прислугой, на уборку, посудомойками, на заводы и фермы с зарплатой около 1,5-2 тыс. евро.

Постоянно набирает работников на склады и курьеров-водителей (это могут быть и женщины с водительскими правами). Зарплата — 2-2,2 тысячи евро.

Кто нужен

По словам украинки Оксаны Моргун, которая живет в Берлине и работает в местном кадровом агентстве, в Германии очень нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики. Также у страны есть работа для водителей, медицинских сестер и строителей.

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.