В Германии владельцам Tesla запретили въезд на некоторые территории: в чем причина — Finance.ua

В Германии владельцам Tesla запретили въезд на некоторые территории: в чем причина 25.06.2022, 00:27 — Технологии&Авто

В Германии владельцам Tesla запретили въезд на некоторые территории: в чем причина

В Берлине автомобилям Tesla запретили заезжать на отдельные территории, принадлежащие полиции Германии, поскольку встроенные в машины видеокамеры фиксируют слишком много информации.

Об этом сообщает местное издание Tagesspigel со ссылкой на внутренние документы полиции.

В полиции считают, что постоянная запись видео встроенными в Tesla камерами поднимает вопрос безопасности и защиты данных. Ведь снятое видео автоматически передается на серверы компании в Нидерланды, где постоянно хранится и не понятно, каким образом обрабатывается.

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Согласно внутреннему документу полиции, ей стало известно об этой проблеме еще в январе, когда вещатель ZDF сообщил, что прокуратура Берлина получила от Tesla видео с информацией об авариях на дорогах.

Восемь встроенных камер автомобилей Tesla фиксируют изображение по всему периметру авто, в отличие от большинства других моделей современных авто, где они используются, например, для более удобной парковки реверсом.

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