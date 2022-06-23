Tesla Model Y возглавил рейтинг самых популярных автомобилей 2022 года — Finance.ua

Tesla Model Y возглавил рейтинг самых популярных автомобилей 2022 года

Tesla Model Y возглавил рейтинг самых популярных автомобилей 2022 года

Независимый рейтинг транспортных средств на веб-сайте торговой площадки показывает, насколько действительно американскими являются автомобили американского производства.

На портале Cars.com во вторник был опубликован ежегодный индекс американского производства за 2022 год , в котором автомобили оцениваются по тому, насколько они действительно изготовлены в Америке.

Согласно индексу, основанному на данных, собранных в апреле и мае, 95 из 379 автомобилей, произведенных на автомобильном рынке США, попали в независимый рейтинг. В рейтинге учитывалась занятость в производстве по сравнению с присутствием автопроизводителей, источниками двигателей и трансмиссий, местами сборки и источниками запчастей.

Дженнифер Ньюман, главный редактор Cars.com, торговой площадки для покупки автомобилей, рассказала, что одним из главных выводов опроса этого года было преобладание Tesla в списке. Все четыре автомобиля, произведенные Tesla, вошли в десятку лучших, а Model Y заняла первое место.

«Это третий год, когда Tesla участвует в нашем индексе, и это также первый год, когда все четыре ее автомобиля прошли квалификацию для индекса. Было интересно увидеть Model Y на первом месте, Model 3 на втором и Model M на пятом, а Model S — на шестом», — сказал Ньюман.

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У Honda также четыре автомобиля попали в топ-10: Passport на 4-м месте, Ridgeline на 8-м, Odyssey на 9-м и Pilot на 10-м. Lincoln Corsair занял третье место по сравнению с 64-м в 2021 году. Jeep Cherokee занял седьмое место.

General Motors, Honda, Toyota и Ford имели наибольшее количество попавших в индекс автомобилей, при этом автомобили GM составляли 19% всех включенных моделей; Honda — 14%; Toyota — 12%; а Ford — 11%.

Cars.com также опросил более 2000 потребителей в прошлом месяце и обнаружил 15% увеличение беспокойства о доступности при покупке автомобиля по сравнению с прошлым годом. Опрос также показал 21% увеличение количества интересующихся электромобилями и 22% — потребителей, которые сказали, что покупка автомобиля американского производства важна для них.

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