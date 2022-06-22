Минэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошь — Finance.ua
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Минэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошь

Сегодня 14:36Личные финансы
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Минэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошьМинэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошь
Министерство экономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату так называемого налога на роскошь, который, к слову, зависит от минимальной зарплаты.
В 2022 году в Украине изменился порядок начисления транспортного налога, также известный как налог на роскошь. Изменения связаны с ростом минимальной зарплаты в Украине, ведь именно к этой величине привязан транспортный налог. Дело в том, что он распространяется на авто стоимостью от 375 «минималок».
Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2022 года выросла до 6 500 гривен. Соответственно, налог на роскошь должны платить владельцы автомобилей, которые стоят не менее 2 437 500 гривен.
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Как пишет УкрАвтопром, распространяется налог на роскошь на машины в возрасте до 5 лет. В 2021-м таких автомобилей было 172. В 2022-м — 135.
Приведем несколько примеров, владельцам каких роскошных автомобилей придется заплатить налог:
Марка Модель Объем цилиндров двигателя, куб. сантиметры Тип топлива
Aston Martin DBX Onyx Black 4461 бензин
BMW X5 (F95) SAV X5 M 4395 бензин
Ferrari 488 GTB 3982 бензин
Land Rover Range Rover 2998 дизель
Lexus LS500h 2998 гибрид
Maserati Ghibli 2998 бензин
Porsche Taycan - электро
Mercedes-Benz S 450 2999 бензин
С полным перечнем легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2022 году, вы можете ознакомиться здесь.
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По материалам: Finance.ua
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