Минэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошь — Finance.ua

Минэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошь
Министерство экономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату так называемого налога на роскошь, который, к слову, зависит от минимальной зарплаты.
В 2022 году в Украине изменился порядок начисления транспортного налога, также известный как налог на роскошь. Изменения связаны с ростом минимальной зарплаты в Украине, ведь именно к этой величине привязан транспортный налог. Дело в том, что он распространяется на авто стоимостью от 375 «минималок».
Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2022 года выросла до 6 500 гривен. Соответственно, налог на роскошь должны платить владельцы автомобилей, которые стоят не менее 2 437 500 гривен.