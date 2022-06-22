Минэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошь — Finance.ua

Минэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошь

Сегодня 14:36 — Личные финансы

Минэкономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату налога на роскошь

Министерство экономики обновило список автомобилей, подпадающих под уплату так называемого налога на роскошь, который, к слову, зависит от минимальной зарплаты.

В 2022 году в Украине изменился порядок начисления транспортного налога, также известный как налог на роскошь. Изменения связаны с ростом минимальной зарплаты в Украине, ведь именно к этой величине привязан транспортный налог. Дело в том, что он распространяется на авто стоимостью от 375 «минималок».

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2022 года выросла до 6 500 гривен. Соответственно, налог на роскошь должны платить владельцы автомобилей, которые стоят не менее 2 437 500 гривен.

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Как пишет УкрАвтопром, распространяется налог на роскошь на машины в возрасте до 5 лет. В 2021-м таких автомобилей было 172. В 2022-м — 135.

Приведем несколько примеров, владельцам каких роскошных автомобилей придется заплатить налог:

Марка Модель Объем цилиндров двигателя, куб. сантиметры Тип топлива Aston Martin DBX Onyx Black 4461 бензин BMW X5 (F95) SAV X5 M 4395 бензин Ferrari 488 GTB 3982 бензин Land Rover Range Rover 2998 дизель Lexus LS500h 2998 гибрид Maserati Ghibli 2998 бензин Porsche Taycan - электро Mercedes-Benz S 450 2999 бензин

С полным перечнем легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2022 году, вы можете ознакомиться здесь.

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