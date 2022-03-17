В Германии считают возможным эмбарго для российской нефти и газа — Finance.ua
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В Германии считают возможным эмбарго для российской нефти и газа

Сегодня 21:25Энергетика
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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия использует все возможности для создания дополнительных резервов по углю, газу и нефти, пишет Deutsche Welle.
«Все варианты каждый день лежат на столе», — подчеркнул министр.
По словам Линднера, Германия «буквально каждый день» ведет переговоры с партнерами из стран G7 и государствами Европейского Союза.
Также министр добавил, что правительство в Берлине готово «использовать все возможности для создания дополнительных резервов», уточнив, что это касается угля и газа, а также расширения источников поставки нефти.
Глава Минфина ФРГ подтвердил свое предложение ввести государственную доплату за горючее на автозаправках.

Какие страны отказались от российской нефти и газа:

  • США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного газа и угля;
  • Великобритания прекращает импорт российской нефти до конца 2022 года;
  • Канада запретила импорт нефтепродуктов из России;
  • Австралия отказывается от импорта нефти и газа из России. Однако дала 45 дней, чтобы суда, перевозящие уже оплаченные энергоносители из россии, смогли прибыть для отгрузки в австралийские порты;
  • около 68% поляков высказались за отказ от российского газа, нефти и угля.
По материалам: Телеканал 24
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