В Германии считают возможным эмбарго для российской нефти и газа — Finance.ua

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия использует все возможности для создания дополнительных резервов по углю, газу и нефти, пишет Deutsche Welle.
«Все варианты каждый день лежат на столе», — подчеркнул министр.
По словам Линднера, Германия «буквально каждый день» ведет переговоры с партнерами из стран G7 и государствами Европейского Союза.
Также министр добавил, что правительство в Берлине готово «использовать все возможности для создания дополнительных резервов», уточнив, что это касается угля и газа, а также расширения источников поставки нефти.
Глава Минфина ФРГ подтвердил свое предложение ввести государственную доплату за горючее на автозаправках.
Какие страны отказались от российской нефти и газа:
США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного газа и угля;
Великобритания прекращает импорт российской нефти до конца 2022 года;
Канада запретила импорт нефтепродуктов из России;
Австралия отказывается от импорта нефти и газа из России. Однако дала 45 дней, чтобы суда, перевозящие уже оплаченные энергоносители из россии, смогли прибыть для отгрузки в австралийские порты;
около 68% поляков высказались за отказ от российского газа, нефти и угля.