Кабмин готовит подорожание бензина и дизеля: как изменятся цены — Finance.ua

Кабмин готовит подорожание бензина и дизеля: как изменятся цены Сегодня 18:00 — Энергетика

Верховная Рада зарегистрировала проект Закона, предусматривающий увеличение налогов на подакцизную продукцию в Украине. Будет постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 г. и вплоть до 31 декабря 2027 г. (включительно).

Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель — на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л.

В правительстве повышение акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не обязательна для выполнения, а во-вторых — разрабатывалась еще в конце 1990-х годов и тоже нуждается в модернизации. А тем временем повышение акциза приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и росту зависимости от импорта.

УНІАН По материалам:

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