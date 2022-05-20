В Германии разрешили в критической ситуации экспроприировать энергокомпании — Finance.ua
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В Германии разрешили в критической ситуации экспроприировать энергокомпании

Сегодня 19:47Мир
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Бундесрат — представительство федеральных земель Германии — одобрил поправку в закон об энергетической безопасности, предусматривающий возможность национализации энергетических компаний в исключительных ситуациях.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Принятая поправка предусматривает, что компании, эксплуатирующие критическую энергетическую инфраструктуру, могут быть в случае необходимости переданы в управление государства или даже экспроприированы, если нет другого способа обеспечить безопасность энергоснабжения. Кроме того, приняты предложения по ускоренному строительству терминалов сжиженного природного газа (СПГ).
Вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек перед голосованием заявил, что высокие цены на энергоносители и инфляция в стране вызваны не неправильной политикой правительства Германии, а агрессивной войной путина.
Премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что многолетнее экономическое сотрудничество с россией было уничтожено агрессивной войной путина.
По ее словам, страна нуждается в терминалах по приему СПГ не только на Северном, но и на Балтийском море. В частности, под СПГ может использоваться распределительная станция в Любмине, предназначенная для работы с замороженным в настоящее время газопроводом «Северный поток — 2». Кроме того, могут быть использованы возможности порта в Ростоке.
По материалам: Економічна Правда
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