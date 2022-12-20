В Германии остаются замороженными 5 млрд евро российских активов — Finance.ua

В Германии остаются замороженными 5 млрд евро российских активов
На декабрь в Германии заморожены активы подсанкционных лиц или компаний из россии на сумму около 5 млрд евро.
Об этом сообщает t-online.
Так, депутат Бундестага от Левой партии Кристиан Гьорке получил ответ на свой запрос от федерального правительства Германии, в котором говорится, что в Германии заморожены активы российских олигархов почти на 5 млрд евро.
Отмечается, что эта сумма почти не изменилась с июля, хотя с тех пор был принят закон, обязывающий подсанкционных лиц или компании сообщать о своих активах, иначе им грозит штраф или заключение до одного года. Однако за этот период из 1000 человек и 100 компаний задекларировали свои активы только 8.
Напомним, что Венгрия заморозила российские активы на сумму 350 млрд форинтов, или 870 млн евро, что гораздо больше, чем последняя блокировка российских активов в этой стране.
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