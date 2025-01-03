В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей — Finance.ua
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В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей

Фондовый рынок
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В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей
В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей
В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей. Антирейтинг составил общенемецкий автоклуб ADAC. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.
Антирейтинг был создан по результатам тест-драйвов. Всего в прошлом году было испытано 84 машины разных классов и ценовых категорий.
Итак, самые плохие автомобили 2024 года по версии ADAC:
  1. Dacia Duster — 4,1 балла.
  2. KGM/SsangYong Tivoli — 3.
  3. KGM/SsangYong Torres — 2,9.
  4. Kia Picanto — 2,9.
  5. Hyundai i10 — 2,9.
  6. Suzuki Swift — 2,7.
  7. Hyundai i20 — 2,7.
  8. Nissan Juke — 2,6.
  9. MG3 Hybrid — 2,6.
  10. Subaru Crosstrek — 2,5.
Напомним, в Украине собрат Dacia Duster в лице Renault стал бестселлером 2024 года. В прошлом году украинцы приобрели и зарегистрировали 6826 новых Дастеров. На украинском рынке этот кроссовер предлагается с 1,6-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным двигателями мощностью 115 и 110 лошадиных сил соответственно. Цены на авто стартуют от 711 900 грн.
По материалам:
mmr.ua
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