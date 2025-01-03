В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей — Finance.ua

В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей Сегодня 05:52 — Фондовый рынок

В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей

В Германии опубликовали рейтинг самых плохих новых автомобилей. Антирейтинг составил общенемецкий автоклуб ADAC. Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.

Антирейтинг был создан по результатам тест-драйвов. Всего в прошлом году было испытано 84 машины разных классов и ценовых категорий.

Итак, самые плохие автомобили 2024 года по версии ADAC:

Dacia Duster — 4,1 балла. KGM/SsangYong Tivoli — 3. KGM/SsangYong Torres — 2,9. Kia Picanto — 2,9. Hyundai i10 — 2,9. Suzuki Swift — 2,7. Hyundai i20 — 2,7. Nissan Juke — 2,6. MG3 Hybrid — 2,6. Subaru Crosstrek — 2,5.

Напомним, в Украине собрат Dacia Duster в лице Renault стал бестселлером 2024 года. В прошлом году украинцы приобрели и зарегистрировали 6826 новых Дастеров. На украинском рынке этот кроссовер предлагается с 1,6-литровым бензиновым и 1,5-литровым дизельным двигателями мощностью 115 и 110 лошадиных сил соответственно. Цены на авто стартуют от 711 900 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.