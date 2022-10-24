В Германии назвали условие закупок газа из россии и запуска «Северного потока-2» Сегодня 20:15 — Энергетика

В Германии премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер предложил возобновить поставки газа из россии и открыть «Северный поток-2» после окончания войны в Украине. Кроме того, он отметил, что нужно наращивать закупки у других поставщиков голубого топлива и добавил, что Украина не должна отказываться от своих территорий.

Как пишет DW , предложение чиновника разделяют далеко не все политики. Кречмер сказал: «Нам нужны долгосрочные контракты на поставку СПГ из США, Катара и других арабских стран», имея в виду сжиженный природный газ, помогающий заменить российские поставки.

«Кроме того, мы должны наконец-то развивать собственный природный газ в Северном море. И когда война закончится, мы должны снова использовать газ из россии», — добавил он. Кречмер, политик из правоцентристской партии Христианско-демократический союз (ХДС) бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Нет никакой причины, по которой Украина должна отказаться хотя бы от одного квадратного метра своей территории», — добавил он. Канцлер Меркель фактически привела к полной зависимости Германии от российского газа. Из страны-агрессора выстроили два трубопровода, несмотря на войну россии сначала против Грузии, затем — против Украины.

В результате Германия превратилась в крупнейшего покупателя российского газа из россии и столкнулась со значительными проблемами в случае отказа от сотрудничества с рф. Важно также добавить, что сокращать поставки сам стал «Газпром». Они отказались от продажи голубого топлива сначала на спотовом рынке, затем начали нарушать долгосрочные контракты.

В результате Москва приняла решение перекрыть поставки по «Северному потоку» в Германию, а затем произошли взрывы и на «Северном потоке», и на «Северном потоке-2». Расследования этих взрывов все еще продолжаются, ряд экспертов считает, что за саботажем стоит россия. Их цель — законно нарушить долгосрочные контракты и перестать продавать газ в ЕС для того, чтобы усугубить экономический кризис.

Ранее Орбан уже потребовал от ЕС снять санкции с россии. Одиозный политик заявил, что такой шаг вроде бы сразу снизил цены в Евросоюзе вдвое.

Обозреватель По материалам:

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