В Германии начались продажи бюджетного электрокара Ari 902 с большим багажником: цена и мощность — Finance.ua

В Германии начались продажи бюджетного электрокара Ari 902 с большим багажником: цена и мощность Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

В Германии начались продажи бюджетного электрокара Ari 902 с большим багажником: цена и мощность

Ari 902 — это очень маленький электрокар. В нем помещается 2 человека. У такого электрокара две версии — легковая и фургон. Фургон можно использовать в службах доставки.

Длина Ari 902 составляет 2,95 м, ширина — 1,49 мм, а высота — 1,52 м. Он весит около 600 кг. Полезная нагрузка — 190 кг. Объем багажного отсека — 766 литров.

Покупателям Ari 902 предлагают в нескольких версиях в зависимости от литий-ионной батареи. Есть три вида батарей: на 9,5, 10 и 19 кВтч. Мощность электромотора достигает 20 л. Запас хода составляет 110, 140 и 200 км в зависимости от батареи. Максимальная скорость — 90 км/ч.

Немцам владеть таким электрокаром очень выгодно. Почему? Дело в том, что в Германии цена зарядки батареи Ari 902 на 100 км пути составляет всего 2,80 евро.

Батарею такого электромобиля можно зарядить от бытовой розетки за 3 часа. Быстрая зарядка батареи не предусмотрена. Впрочем, 3 часа — это хорошо для того, чтобы зарядить батарею электромобиля.

В стандартную комплектацию входят электрические стеклоподъемники, антиблокировочная тормозная система (ABS), центральный замок с дистанционным управлением, камера заднего вида, светодиодные ходовые огни, 14-дюймовые колесные диски. В качестве опции покупателям предлагают кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, систему помощи водителю Mobileye (она помогает избежать ДТП), стеклянный люк, зимние шины, запасное колесо, багажник на крыше и прочее.

Цена

Ari 902 с запасом хода на 110 км стоит от 13 990 евро. Версия с запасом хода в 200 км стоит заметно дороже — 15 960 евро.

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