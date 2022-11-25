В Германии из музея украли золотые монеты, датированные примерно 100 годом до нашей эры, на миллионы евро — Finance.ua

В Германии из музея украли золотые монеты, датированные примерно 100 годом до нашей эры, на миллионы евро Сегодня 05:35 — Криминал

Неизвестные грабители пробрались в Кельтско-римский музей в городе Манхинг в Баварии и похитили 483 золотые монеты, стоимость которых оценивается во многие миллионы евро.

Об этом сообщили в Земельном ведомстве по уголовным делам Баварии, ведущим расследование, пишет DW 23 ноября.

Это был самый ценный экспонат музея. По данным полиции, речь идет о крупнейшем золотом сокровище кельтского происхождения, найденном в XX веке.

«Потеря кельтского клада — это катастрофа. Золотые монеты как свидетельство нашей истории незаменимы», — заявил министр по науке и искусству Баварии Маркус Блюме.

Монеты общим весом почти 4 кг были обнаружены в 1999 году на раскопках Манхингского опида — кельтского города-крепости периода Римской империи. Их датируют примерно 100 годом до нашей эры.

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