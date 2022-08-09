В Германии исключают возможность запуска «Северного потока-2» даже на фоне кризиса — Finance.ua

В Германии исключают возможность запуска «Северного потока-2» даже на фоне кризиса Сегодня 07:54 — Энергетика

В Германии исключают возможность ввода в действие трубопровода «Северный поток-2» даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ, передает Reuters.

«Впереди нас ждут тяжелые месяцы», — сказал представитель, добавив, «но ясно, что мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем санкции, которые мы согласовали вместе с Европейским союзом и международным сообществом».

Он также отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что поддержка санкций против россии ослабевает даже с учетом ожидаемого роста счетов за электроэнергию.

Напомним, ранее мы писали, что бывший канлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву призвал правительство ФРГ решить газовый дефицит за счет запуска российского газопровода «Северный поток-2».

В ответ канцлер Германии заявил, что процесс сертификации и запуска российского газопровода «Северный поток-2» остановлен, и у россии есть другие возможности для поставок газа в Европу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.