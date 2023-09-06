В G7 отложили пересмотр ценового потолка на российскую нефть, — Reuters Сегодня 20:42 — Энергетика

G7 и союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть , несмотря на то, что большая часть нефти рф торгуется выше лимита из-за роста мировых цен.

Как сообщает Reuters , российские производители нашли способы продавать нефть, используя меньше западных судов и страховых услуг, что усложняет для Запада обеспечение соблюдения существующего ценового ограничения, поскольку компании, способствующие торговле, находятся за пределами их компетенции.

G7 не пересматривала ограничения с марта, и четыре человека, знакомые с политикой G7, заявили, что у группы нет немедленных планов по корректировке схемы.

«В июне или июле были некоторые переговоры о проведении пересмотра или, по крайней мере, разговоры об этом, но официально этого не произошло», — сообщил дипломатический источник.

Источники отметили, что хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они заявили, что у США и членов G7 мало желания вносить изменения.

Агентство Reuters подсчитало, что по меньшей мере 40 посредников, включая компании, ранее не участвовавшие в этом бизнесе, переработали как минимум половину общего экспорта нефти и нефтепродуктов из россии в период с марта по июнь.

Как говорится в материале, хотя в настоящее время для перевозки российской нефти используется преимущественно «темный флот» танкеров с неясными владельцами, западные суда по-прежнему участвуют в перевозке продукции, поскольку их труднее контролировать.

По данным LSEG, российская нефть торгуется выше предельного уровня с середины июля и в настоящее время на российских сырых терминалах торгуется на уровне около $67 за баррель. Российские нефтепродукты, такие как мазут и дизель также превысили свои лимиты.

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УНІАН По материалам:

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