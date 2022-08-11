В Фонде госимущества назвали ожидаемую сумму прибыли от приватизации в текущем году — Finance.ua

В Фонде госимущества назвали ожидаемую сумму прибыли от приватизации в текущем году Сегодня 19:48 — Казна и Политика

В Фонде госимущества назвали ожидаемую сумму прибыли от приватизации в текущем году

В текущем году от приватизации государственного имущества в бюджет планируется привлечь более 600 млн гривен.

Об этом в интервью DW рассказала исполняющая обязанности главы Фонда госимущества Ольга Батова.

«Но если говорить о цене (объектов — ред.) — нужно смотреть не на стартовую, а на последнюю ставку на аукционе. На торгах определяются рыночные цены, именно для этого нужны аукционы. Учитывая предыдущий опыт приватизации, цена объектов может расти по сравнению со стартовой, в десятки раз. Точно скажу, что в этом году от приватизации планируется привлечь в бюджет более 600 миллионов гривен. Очень будем надеяться, что удастся получить до одного миллиарда бюджета, благодаря росту цен на электронных аукционах», — сообщила Батова.

По ее словам, приватизация во время войны уместна, поскольку нужно открыть все возможности для поддержки экономики. С помощью приватизации государство сможет не только стимулировать бизнес активность, но и существенно сократить расходы на содержание имущества.

Многие объекты были полностью подготовлены к приватизации еще до 24 февраля, поэтому сразу после принятия подзаконных актов будут объявлены аукционы.

«Прежде всего это комбинаты хлебопродуктов и спиртовые заводы. И это большой плюс к обеспечению продовольственной безопасности, после приватизации они станут площадками для работы аграрных компаний. Среди крупных объектов — подготовленный к приватизации «ОГХК» (Объединенная горно-химическая компания — ред.), но проведение аукционов большой приватизации сейчас не планируется. Есть также маленькие помещения и здания: под офисы, магазинчики, возможно, логистические центры и другую деятельность, — рассказала и.о. главы ведомства.

Точно останутся в собственности государства стратегически важные предприятия, оборонный комплекс, а также социально важные компании: по оценке правительства, таких должно остаться максимум около 100 из более 3 тысяч, которые сейчас находятся на балансе у государства, добавила Батова.

Слово і Діло По материалам:

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