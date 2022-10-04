В Фонд гарантирования поступило почти 750 миллионов с начала возобновления продаж активов банков — Finance.ua

В Фонд гарантирования поступило почти 750 миллионов с начала возобновления продаж активов банков Сегодня 14:39 — Кредит&Депозит

В Фонд гарантирования поступило почти 750 миллионов с начала возобновления продаж активов банков

С начала возобновления торгов в системе Prozorro.Продажи Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось провести более 380 электронных аукционов по продаже ликвидируемых активов банков на сумму почти 750 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

За период с июня 2022 года, после решения Фонда гарантирования вкладов о возобновлении торгов, в системе Prozorro.Продажи состоялось более 380 электронных аукционов по продаже ликвидируемых активов банков. Из них около 19% завершились успешно. Общая цена реализации ликвидируемых активов банков составила почти 750 млн грн.

«На сегодняшний день нам удалось фактически выйти на довоенные показатели по количеству объявленных торгов. Так, если в период с января по 24 февраля 2022 года ежедневно в системе Prozorro.Продажи проходили в среднем по 6 аукционов по продаже активов банков, находившихся в управлении Фонда, то в сентябре этот показатель составил — 13 аукционов в день», — сказал директор департамента консолидированных продаж активов Фонда гарантирования вкладов Александр Кульчицкий.

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Полноценное возобновление аукционов по продаже ликвидируемых активов банков произошло в августе этого года. Тогда, после завершения предпродажной подготовки, на торги активно начали выставляться активы двух банков — АО «МР Банк» и ПАО « Проминвестбанк », решения о ликвидации которых НБУ принял на второй день полномасштабной вооруженной агрессии рф.

Все аукционы по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, проходят в системе Prozorro.Продажи.

Как сообщалось ранее, за январь — август 2022 года поступления средств в банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования, превысили 2 млрд гривен.

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