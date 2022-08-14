Средства, не возмещаемые Фондом гарантирования — Finance.ua
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Средства, не возмещаемые Фондом гарантирования

Личные финансы
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Средства, не возмещаемые Фондом гарантирования
Средства, не возмещаемые Фондом гарантирования
Фонд гарантирования вкладов возмещает каждому вкладчику (физлицу и ФЛП) средства в размере вклада, включая проценты, но не больше суммы предельного размера возмещения средств по вкладам, установленного на этот день, независимо от количества вкладов в одном банке.
Напоминаем, что во время действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его отмены или прекращения вкладчикам банков, в отношении которых в этот период будет начата процедура вывода с рынка, Фонд возмещает полную сумму вклада вместе с процентами. После истечения трехмесячного срока гарантированная сумма возмещения составит 600 тыс. грн.
Однако Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» предусмотрен перечень средств, которые Фонд не возмещает, а именно:
  • переданные банку в доверительное управление;
  • по вкладу в размере менее 10 гривен;
  • размещенные на вклад в банке лицом, которое связано с банком или было таковым в течение года до дня принятия Нацбанком решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных или отзыве банковской лицензии;
  • размещенные на вклад в банке лицом, которое предоставляло банку профессиональные услуги в качестве аудитора, оценщика, в случае если со дня прекращения предоставления услуг до дня принятия Нацбанком Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных или отзыва банковской лицензии не прошел один год;
  • размещенные на вклад собственником существенного участия банка;
  • по вкладам в банке, по которым вкладчики на индивидуальной основе получают от банка проценты по договорам, заключенным на условиях, не являющихся текущими рыночными, или имеют другие финансовые привилегии от банка;
  • по вкладу в банке, если такой вклад используется вкладчиком как средство обеспечения выполнения другого обязательства перед этим банком, в полном объеме вклада в день выполнения обязательств;
  • по вкладам в филиалах иностранных банков;
  • по вкладам в банковских металлах;
  • размещенные на счетах, находящихся под арестом по решению суда;
  • по вкладу, удовлетворение требований по которому остановлено в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
  • средства, привлеченные банком от выдачи (выпуска) сберегательного сертификата банка или депозитного сертификата банка;
  • средства юридических лиц. Юридические и физические лица, средства которых не гарантированы, после принятия Нацбанком Украины решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка вправе заявить Фонду о своих требованиях к банку. Удовлетворение таких требований осуществляется за счет средств, полученных в результате ликвидации и продажи имущества банка в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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По материалам:
Finance.ua
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