В феврале вкладчики обанкротившихся банков получили возмещение на 1,8 млн грн Сегодня 13:23

ФГВФЛ выплачивает возмещение ликвидируемым вкладчикам банков

За февраль 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 1,8 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом свидетельствуют данные ФГВФЛ.

Какие выплаты получили вкладчики банков-банкротов

ПАО «ВиЭйБи Банк» — 0,1 тыс. грн;

ПАО «КБ «Надра» — 2,2 тыс. грн;

АО «Энергобанк» — 24 тыс. грн;

АО «Банк «Киевская Русь» — 0,03 тыс. грн;

АО «ВТБ Банк» — 18,5 тыс. грн;

АО «МР Банк» — 224,7 тыс. грн;

АО «Мегабанк» — 427,2 тыс. грн;

АО «Банк Сич» — 215,7 тыс. грн;

АО «Банк Форвард» — 760,3 тыс. грн;

АО «Айбокс Банк» — 106,1 тыс. грн;

АО «АКБ «Конкорд» — 5,1 тыс. грн;

АО «Укрстройинвестбанк» — 0,7 тыс. грн;

АО «РВС Банк» — 20 тыс. грн.

Итого с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн. Возмещение получили более 2 млн вкладчиков.

За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 28 февраля января 2026 года средства Фонда составляли 54,3 млрд грн.

Также следует напомнить, что с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100%-ная гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП. Напоминаем, что гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение «Дія» в несколько кликов.

