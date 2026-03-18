0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

В феврале вкладчики обанкротившихся банков получили возмещение на 1,8 млн грн

27
ФГВФЛ выплачивает возмещение ликвидируемым вкладчикам банков
За февраль 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 1,8 млн грн гарантированного возмещения.
Об этом свидетельствуют данные ФГВФЛ.

Какие выплаты получили вкладчики банков-банкротов

  • ПАО «ВиЭйБи Банк» — 0,1 тыс. грн;
  • ПАО «КБ «Надра» — 2,2 тыс. грн;
  • АО «Энергобанк» — 24 тыс. грн;
  • АО «Банк «Киевская Русь» — 0,03 тыс. грн;
  • АО «ВТБ Банк» — 18,5 тыс. грн;
  • АО «МР Банк» — 224,7 тыс. грн;
  • АО «Мегабанк» — 427,2 тыс. грн;
  • АО «Банк Сич» — 215,7 тыс. грн;
  • АО «Банк Форвард» — 760,3 тыс. грн;
  • АО «Айбокс Банк» — 106,1 тыс. грн;
  • АО «АКБ «Конкорд» — 5,1 тыс. грн;
  • АО «Укрстройинвестбанк» — 0,7 тыс. грн;
  • АО «РВС Банк» — 20 тыс. грн.
Итого с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн. Возмещение получили более 2 млн вкладчиков.
За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.
Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 28 февраля января 2026 года средства Фонда составляли 54,3 млрд грн.
Также следует напомнить, что с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100%-ная гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП. Напоминаем, что гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение «Дія» в несколько кликов.
По материалам:
Finance.ua
ФГВФЛБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems