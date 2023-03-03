В феврале объем торгов на «Украинской бирже» увеличился на 60,2% — Finance.ua

В феврале объем торгов на «Украинской бирже» увеличился на 60,2% Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

В феврале объем торгов на Украинской бирже увеличился по сравнению с январем на 60,2% до 1,513 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

Отмечается, что общий объем торгов на «Украинской бирже» в феврале составил 1513310912,51 гривен, а общее количество сделок — 9714.

В структуре торгов за февраль 2023 года на государственные облигации (ОВГЗ) пришлось 99,68% суммарного оборота или 1 508 455 828,31 гривен; 0,12% на акции или 1828770,07 гривен; на инвестиционные сертификаты 0,01% или 30496,96 гривен; на иностранные ценные бумаги 0,20% или 2995817,17 гривен.

В феврале Индекс украинских акций (Индекс UX) увеличился на 4,99% с 1311,40 до 1376,84 пункта.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в феврале были Галичфарм, аз (1,2 млн гривен), Astarta Holding NV, аз (0,5 млн гривен) и Райффайзен Банк , аз (0,4 млн гривен).

Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в феврале были: 204 150 ОВГЗ, погашение 26.02.2025 (990,1 млн гривен); 218531 ОВГЗ, погашение 13.05.2026 (216,5 млн гривен) и 201255 ОВГЗ, погашение 24.05.2023 (68,2 млн гривен).

Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в феврале стали: Навигатор-Инвест, КИНТО, Лтд и БТС БРОКЕР.

Ведущими операторами рынка облигаций стали: КБ «ГЛОБУС», ПРИВАТБАНК и ОТП БАНК.

В свою очередь ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в феврале стали: КИНТО, Лтд, УНИВЕР КАПИТАЛ и Драгон Капитал.

Украинская биржа — центр ликвидности акций и деривативов в Украине.

Индекс украинских акций рассчитывается по старту торгов на «Украинской бирже» 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам.

Сегодня в Индексную корзину входят 6 наиболее ликвидных акций.

Українські Новини По материалам:

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