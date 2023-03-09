В феврале объем торгов на бирже «Перспектива» сократился на 34% до 6,6 млрд гривен — Finance.ua

В феврале объем торгов на бирже «Перспектива» сократился на 34% до 6,6 млрд гривен Сегодня 15:24 — Фондовый рынок

В феврале на ФБ «Перспектива» заключено 3,04 тыс. сделок на сумму 6,64 млрд гривен (-34% к январю 2023), с начала года — 6,21 тыс. сделок на сумму 16,72 млрд гривен (-57 % к январю-февралю 2022).

Об этом идет речь в сообщении биржи.

Совокупно на фондовых биржах Украины в феврале 2023 г. заключено 13,36 тыс. сделок на сумму 24,8 млрд гривен (-19% к январю 2023), с начала года — 27,48 тыс. сделок на сумму 55,5 млрд гривен (-41% к январю-февралю 2022).

В структуре торгов на ФБ «Перспектива» с начала года традиционно доминируют долговые инструменты: гособлигации — 84,93%, облигации предприятий и иностранных государств — 15,07%.

На биржевом фондовом рынке также наблюдаются торги преимущественно в долговом сегменте: гособлигации — 94,38%, облигации предприятий и иностранных государств — 5,61%, акции и ценные бумаги ІСІ — 0,01%.

В течение февраля договоры на ФБ «Перспектива» заключались с 32 финансовыми инструментами (+1 к январю), с начала 2023 года — с 36 (-19 к январю-февралю 2022).

По состоянию на 28.01.2023 г. количество ценных бумаг и других финансовых инструментов, допущенных к торгам на ФБ «Перспектива», составило 262, из них 165 — листинговые (-17 и −5 до февраля 2022 г. соответственно).

15 марта 2018 года — решением № 146 Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку биржи «Перспектива» выдана новая лицензия на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке — деятельности по организации торговли на фондовом рынке (срок действия предварительной лицензии истек 14 марта 2018 года).

Українські Новини По материалам:

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