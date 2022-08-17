В Евросоюзе создадут единый орган для регулирования критовалютного рынка — Finance.ua
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В Евросоюзе создадут единый орган для регулирования критовалютного рынка

Финтех и Карты
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Европейский совет, Еврокомиссия и Европарламент планируют создать единый регулирующий орган рынка криптовалют на территории Евросоюза. Более подробно об этой инициативе обещают рассказать в конце августа, пишет processer.
В ЕС последовательно усиливают контроль над оборотом цифровых валют. Ранее Европарламент принял закон, призванный увеличить стоимость работы криптобирж и сделать невозможным проведение транзакций между анонимными адресами и торговыми платформами в криптовалюте.
Сроки внедрения новых правил будут зависеть от того, насколько эффективно будут завершены дебаты в Европарламенте и последующие консультации. Тем не менее, аналитики говорят, что новый регулирующий орган начнет свою работу еще не скоро.
По материалам:
Finance.ua
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