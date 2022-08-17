В Евросоюзе создадут единый орган для регулирования критовалютного рынка — Finance.ua

В Евросоюзе создадут единый орган для регулирования критовалютного рынка Сегодня 03:14 — Финтех и Карты

Европейский совет, Еврокомиссия и Европарламент планируют создать единый регулирующий орган рынка криптовалют на территории Евросоюза. Более подробно об этой инициативе обещают рассказать в конце августа, пишет processer

В ЕС последовательно усиливают контроль над оборотом цифровых валют. Ранее Европарламент принял закон, призванный увеличить стоимость работы криптобирж и сделать невозможным проведение транзакций между анонимными адресами и торговыми платформами в криптовалюте.

Сроки внедрения новых правил будут зависеть от того, насколько эффективно будут завершены дебаты в Европарламенте и последующие консультации. Тем не менее, аналитики говорят, что новый регулирующий орган начнет свою работу еще не скоро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.