В Евросоюзе создадут единый орган для регулирования критовалютного рынка — Finance.ua

В Евросоюзе создадут единый орган для регулирования критовалютного рынка
Европейский совет, Еврокомиссия и Европарламент планируют создать единый регулирующий орган рынка криптовалют на территории Евросоюза. Более подробно об этой инициативе обещают рассказать в конце августа, пишет processer.
В ЕС последовательно усиливают контроль над оборотом цифровых валют. Ранее Европарламент принял закон, призванный увеличить стоимость работы криптобирж и сделать невозможным проведение транзакций между анонимными адресами и торговыми платформами в криптовалюте.
Сроки внедрения новых правил будут зависеть от того, насколько эффективно будут завершены дебаты в Европарламенте и последующие консультации. Тем не менее, аналитики говорят, что новый регулирующий орган начнет свою работу еще не скоро.
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