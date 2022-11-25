В Евросоюзе договорились исключить российский газ из соглашений о совместной закупке — Finance.ua

В Евросоюзе договорились исключить российский газ из соглашений о совместной закупке Сегодня 12:15 — Энергетика

Министры энергетики стран-членов Евросоюза на встрече договорились, что из контрактов на совместную закупку будет исключен российский газ.

«Страны-члены подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в заявлении, обнародованном Советом ЕС.

Европейские министры энергетики достигли политической договоренности о начале совместных закупок природного газа, а также о более срочных мерах по преодолению ценового кризиса на газовых рынках.

Согласованные правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках. Ожидается, что объединение спроса на уровне ЕС обеспечит лучшее влияние стран ЕС на покупку газа на мировых рынках.

УНІАН По материалам:

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