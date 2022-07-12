В Евросоюз приезжает меньше украинцев, чем уезжает - Frontex — Finance.ua
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В Евросоюз приезжает меньше украинцев, чем уезжает - Frontex

Казна и Политика
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В Евросоюз приезжает меньше украинцев, чем уезжает - Frontex
В Евросоюз приезжает меньше украинцев, чем уезжает - Frontex
За прошедшую неделю в Европейский Союз въехало меньше граждан Украины, чем вернулось в страну с его территории.
Об этом сообщает в понедельник европейское пограничное агентство Frontex.
«За последние 7 дней в ЕС въехало меньше граждан Украины, чем вернулось. С 30 июня по 6 июля в Украину вернулись 265 793 украинца, а в ЕС въехали 252 246 украинцев», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в последние недели наблюдается относительно одинаковое среднее количество въездов и выездов украинцев в ЕС.
В Frontex ожидают увеличения транзита грузов на пунктах пересечения границы Румынии и Польши, «поскольку идет сбор украинского урожая и, вероятно, будут продолжаться попытки освободить складские мощности». Также ожидается, что пассажиропоток будет продолжаться на высоком уровне, что также стимулируется традиционно насыщенным летним сезоном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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