В Евросоюз приезжает меньше украинцев, чем уезжает - Frontex — Finance.ua

В Евросоюз приезжает меньше украинцев, чем уезжает - Frontex Сегодня 02:23 — Казна и Политика

В Евросоюз приезжает меньше украинцев, чем уезжает - Frontex

За прошедшую неделю в Европейский Союз въехало меньше граждан Украины, чем вернулось в страну с его территории.

Об этом сообщает в понедельник европейское пограничное агентство Frontex

«За последние 7 дней в ЕС въехало меньше граждан Украины, чем вернулось. С 30 июня по 6 июля в Украину вернулись 265 793 украинца, а в ЕС въехали 252 246 украинцев», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в последние недели наблюдается относительно одинаковое среднее количество въездов и выездов украинцев в ЕС.

В Frontex ожидают увеличения транзита грузов на пунктах пересечения границы Румынии и Польши, «поскольку идет сбор украинского урожая и, вероятно, будут продолжаться попытки освободить складские мощности». Также ожидается, что пассажиропоток будет продолжаться на высоком уровне, что также стимулируется традиционно насыщенным летним сезоном.

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Укрінформ По материалам:

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