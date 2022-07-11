Мобильные комплексы по выдаче паспортов Украины будут работать не только в Польше — Finance.ua

Мобильные комплексы по выдаче паспортов Украины будут работать не только в Польше Сегодня 11:13 — Личные финансы

Мобильные комплексы по выдаче паспортов Украины будут работать не только в Польше

Мобильные комплексы по оформлению паспортов Украины, которые сейчас развернуты в Варшаве, со временем будут работать и в других странах Европы — учитывая большой спрос у граждан нашего государства.

Об этом в комментарии украинским СМИ во время посещения в Варшаве нескольких подобных мобильных комплексов сообщил глава МВД Денис Монастырский.

«Пообщавшись с нашими гражданами, я понял, что эти машины будут работать за границей еще очень долго. Количество заявок на оформление новых документов растет», — сказал Монастырский.

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Он отметил, что есть огромный спрос на услугу оформления паспортов, поскольку мигрантов из Украины сейчас миллионы, и больше всего — в Польше. Многие люди, спасаясь от войны, ехали за границу без документов или потеряли их. В этих случаях люди обращаются в консульские учреждения.

«Но когда мы изучили количество таких обращений, то оказалось, что они в сотни раз превышали возможность консульских учреждений», — объяснил министр потребность развертывания мобильных комплексов по оформлению паспортов Украины.

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По словам Монастырского, в августе в Варшаве открывается стационарный офис, где можно будет оформить как заграничный, так и внутренний ID-паспорт гражданина Украины. А мобильные комплексы отправятся в другие регионы Польши, а также в Чехию, Словакию, Болгарию — после достижения соответствующих договоренностей с этими странами.

«Дальше все будет зависеть от спроса на эту услугу со стороны украинцев», — констатировал Монастырский.

Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Ирина Ковалевская сообщила, что в Варшаве с 29 июня развернуто пять мобильных комплексов, и уже оформлено 837 документов. В ближайшие дни в столицу Польши прибудут еще три таких комплекса.

«Планируется установить до восьми мобильных автомобилей, одна автомобильная станция будет работать на выдачу, для того чтобы не загружать прием документов», — пояснила Ковалевская, добавив, что каждый мобильный комплекс в день может обслужить 20 человек.

По ее словам, стационарный центр, который откроется в Варшаве, будет принимать ежедневно 400-500 человек. Сроки получения документов — до месяца.

Ковалевская добавила, что подобные центры также планируется открыть во Вроцлаве, Гданьске, Кракове. Стоимость услуги по получению внутреннего паспорта — 2,7 тыс. грн, заграничного — 3,3-3,4 тыс. грн.

Как сообщалось, по разным оценкам, в Польше могут находиться до 3,5 млн граждан Украины, половина из которых прибыла после 24 февраля, спасаясь от войны, которую развязала россия.

Укрінформ По материалам:

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