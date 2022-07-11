Мобильные комплексы по выдаче паспортов Украины будут работать не только в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мобильные комплексы по выдаче паспортов Украины будут работать не только в Польше

Личные финансы
73
Мобильные комплексы по выдаче паспортов Украины будут работать не только в Польше
Мобильные комплексы по выдаче паспортов Украины будут работать не только в Польше
Мобильные комплексы по оформлению паспортов Украины, которые сейчас развернуты в Варшаве, со временем будут работать и в других странах Европы — учитывая большой спрос у граждан нашего государства.
Об этом в комментарии украинским СМИ во время посещения в Варшаве нескольких подобных мобильных комплексов сообщил глава МВД Денис Монастырский.
«Пообщавшись с нашими гражданами, я понял, что эти машины будут работать за границей еще очень долго. Количество заявок на оформление новых документов растет», — сказал Монастырский.
Читайте также
Он отметил, что есть огромный спрос на услугу оформления паспортов, поскольку мигрантов из Украины сейчас миллионы, и больше всего — в Польше. Многие люди, спасаясь от войны, ехали за границу без документов или потеряли их. В этих случаях люди обращаются в консульские учреждения.
«Но когда мы изучили количество таких обращений, то оказалось, что они в сотни раз превышали возможность консульских учреждений», — объяснил министр потребность развертывания мобильных комплексов по оформлению паспортов Украины.
Читайте также
По словам Монастырского, в августе в Варшаве открывается стационарный офис, где можно будет оформить как заграничный, так и внутренний ID-паспорт гражданина Украины. А мобильные комплексы отправятся в другие регионы Польши, а также в Чехию, Словакию, Болгарию — после достижения соответствующих договоренностей с этими странами.
«Дальше все будет зависеть от спроса на эту услугу со стороны украинцев», — констатировал Монастырский.
Первый заместитель главы Государственной миграционной службы Украины Ирина Ковалевская сообщила, что в Варшаве с 29 июня развернуто пять мобильных комплексов, и уже оформлено 837 документов. В ближайшие дни в столицу Польши прибудут еще три таких комплекса.
Место для вашей рекламы
«Планируется установить до восьми мобильных автомобилей, одна автомобильная станция будет работать на выдачу, для того чтобы не загружать прием документов», — пояснила Ковалевская, добавив, что каждый мобильный комплекс в день может обслужить 20 человек.
По ее словам, стационарный центр, который откроется в Варшаве, будет принимать ежедневно 400-500 человек. Сроки получения документов — до месяца.
Ковалевская добавила, что подобные центры также планируется открыть во Вроцлаве, Гданьске, Кракове. Стоимость услуги по получению внутреннего паспорта — 2,7 тыс. грн, заграничного — 3,3-3,4 тыс. грн.
Как сообщалось, по разным оценкам, в Польше могут находиться до 3,5 млн граждан Украины, половина из которых прибыла после 24 февраля, спасаясь от войны, которую развязала россия.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.