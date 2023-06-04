В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев — Finance.ua
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В европейской столице отменяют льготный проезд для украинцев

Личные финансы
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В столице Чехии Праге заканчивается действие льготного проезда для украинских беженцев. Соответствующие проездные продают только до конца июня.
Дискуссии о продлении тарифного плана не проводились, сообщает proukrainu.blesk.cz.
Бесплатного проезда для беженцев в городах Чехии уже не осталось. Теперь отменяют специальный тариф на транспорт для украинцев с временной защитой в Праге.
Уже в инфоцентрах Пражской интегрированной транспортной системы (PID) и Транспортного предприятия Праги (DPP) отказываются продавать беженцам абонементные проездные билеты на 3 месяца по льготной цене. Это тарифная категория HN2 («лицо в материальном затруднении 2») стоимостью 444 чешские кроны (735 грн).
Пока есть возможность приобрести проездные в этом тарифе на 1 месяц стоимостью 165 крон (273 грн), но только до 30 июня.
«Согласно нашей информации, нынешняя скидка в форме тарифа HN2 одобрена до 30 июня 2023 года, и нет дискуссии о его дальнейшем продлении», — отметил отдел маркетинга и представитель PID Филипп Драпал.
Пока официальных сообщений транспортные компании не публиковали. Но об окончании действия скидки для украинских беженцев 30 июня этого года отмечено в Тарифах Пражской интегрированной системы от 1 апреля этого года.
Для украинцев остается вариант пользоваться общими тарифами, по которым именные абонементы стоят:
  • 30 дней — 550 крон (919 грн);
  • 90 дней — 1480 крон (2450 грн).
В 4 раза меньше стоят такие проездные для пожилых людей, студентов, молодежи.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

По материалам:
РБК-Україна
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