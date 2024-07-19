В Европе усилили давление на «теневой флот» россии — Finance.ua

В Европе усилили давление на «теневой флот» россии
44 страны Европы одобрили введение мер по так называемому теневому флоту рф, который используют для обхода международных ограничений. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщает Bloomberg.
Совместный «призыв к действиям» преследует цель нарушить работу флота из около 600 судов, которые используются россиянами для транспортировки примерно 1,7 млн баррелей нефти в день.
Также в британском правительстве объявили санкции против 11 танкеров, которые используются для перевозки российской нефти. Сообщается, что восемь из них принадлежат «Совкомфлоту», а три других имеют признаки принадлежности к «теневому флоту» рф.
«Вместе с нашими европейскими партнерами мы направили четкое сообщение тем, кто способствует попыткам путина избежать санкций: мы не позволим российскому теневому флоту и генерируемым им грязным деньгам свободно проходить через европейские воды и поставить под угрозу нашу безопасность», — говорится в заявлении Кира Стармера.
Российский «теневой флот» — что стоит внимания
Ранее западные эксперты сообщали, что суда «теневого флота» старые, а кроме того, их плохо обслуживают. Еще одной проблемой, которая может привести к авариям, является отключение ими транспондеров — устройств, посылающих сигнал в ответ на принятый сигнал.
И даже несмотря на риск экологических катастроф, связанных с состоянием «теневого флота», в Белом доме опасаются усиливать санкционное давление, ведь это может привести к росту цен на бензин. Последнее некоторые эксперты считают критическим накануне президентских выборов в Соединенных Штатах.
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