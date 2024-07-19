В Европе усилили давление на «теневой флот» россии — Finance.ua
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В Европе усилили давление на «теневой флот» россии

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44 страны Европы одобрили введение мер по так называемому теневому флоту рф, который используют для обхода международных ограничений. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщает Bloomberg.
Совместный «призыв к действиям» преследует цель нарушить работу флота из около 600 судов, которые используются россиянами для транспортировки примерно 1,7 млн ​​баррелей нефти в день.
Также в британском правительстве объявили санкции против 11 танкеров, которые используются для перевозки российской нефти. Сообщается, что восемь из них принадлежат «Совкомфлоту», а три других имеют признаки принадлежности к «теневому флоту» рф.
«Вместе с нашими европейскими партнерами мы направили четкое сообщение тем, кто способствует попыткам путина избежать санкций: мы не позволим российскому теневому флоту и генерируемым им грязным деньгам свободно проходить через европейские воды и поставить под угрозу нашу безопасность», — говорится в заявлении Кира Стармера.

Российский «теневой флот» — что стоит внимания

Ранее западные эксперты сообщали, что суда «теневого флота» старые, а кроме того, их плохо обслуживают. Еще одной проблемой, которая может привести к авариям, является отключение ими транспондеров — устройств, посылающих сигнал в ответ на принятый сигнал.
И даже несмотря на риск экологических катастроф, связанных с состоянием «теневого флота», в Белом доме опасаются усиливать санкционное давление, ведь это может привести к росту цен на бензин. Последнее некоторые эксперты считают критическим накануне президентских выборов в Соединенных Штатах.
По материалам:
УНІАН
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