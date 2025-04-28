В Европе стали реже бронировать летний отпуск: почему так — Finance.ua

В Европе стали реже бронировать летний отпуск: почему так Сегодня 08:33 — Личные финансы

В Европе стали реже бронировать летний отпуск: почему так

Европейские авиакомпании, в частности, Lufthansa и Air France-KLM, опасаются, что экономическая неопределенность может замедлить спрос на путешествия этим летом и поставить под угрозу доходы отрасли.

Подлило масла в огонь свежее исследование Европейской комиссии по туризму о том, что европейцы строят меньше планов поездок на континент этим летом, особенно среди представителей поколения Z (1997−2012 годы рождения — ред.), пишет Reuters

Как отмечает издание, это знаменует первый признак потенциального замедления того, что считалось неослабевающим спросом на поездки после отмены COVID-ограничений.

Аналитики отмечают, что глобальная экономическая нестабильность, вызванная тарифными угрозами президента США Дональда Трампа, приводит к обострению страхов европейской рецессии, и многие опасаются, что в результате могут пострадать потребительские и туристические расходы. Однако пока значительного падения спроса отмечено еще не было.

«Не все индикаторы спроса мигают красным», — сказал агентству Reuters аналитик RBC Руайри Куллинан.

Хотя авиакомпании пока не видят явных отрицательных результатов, исследование показало, что на 10% меньше путешественников поколения Z планируют поездки в период с апреля по сентябрь 2025 года по сравнению с прошлым годом.

Некоторые утверждают, что поколение Z более чувствительно к более высоким расходам, но комиссия по туризму заявила, что путешественники поколения Z, бронирующие поездки, часто имеют более высокий бюджет, чем другие возрастные группы.

«За последние несколько лет поколение Z, как правило, было осторожнее в своих намерениях путешествовать, планируя меньше поездок, чем их старшие коллеги», — сказал генеральный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер, добавив, что больше европейцев путешествуют ради определенных событий.

При этом аналитики отметили небольшое снижение количества поездок с целью отдыха. Так, общее количество запланированных поездок в этот период сократилось на 3% для всех европейцев, а количество поездок с целью отдыха, в частности, может сократиться на 8% по сравнению с 2024 годом.

УНІАН По материалам:

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