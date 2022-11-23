В Европе распродают заброшенные замки: 5 самых популярных предложений — Finance.ua

В Европе распродают заброшенные замки: 5 самых популярных предложений Сегодня 18:36 — Недвижимость

Если вдруг вы ищете роскошное жилье в Европе, не обязательно останавливаться на дорогих виллах и коттеджах. Власти многих городов распродают целые дворцы, которые можно приобрести в 2 раза дешевле. Об этом пишет Love Property.

Конечно, каждый из заброшенных дворцов требует ремонта. Однако одновременно это отличная возможность поселиться в исторической локации, посреди леса или недалеко от частных пляжей.

Готический замок в Шотландии

Стоимость: 93 000 евро

Замок в сельской местности Перта в Шотландии может стать вашим за 93 000 евро. Королевскую недвижимость окружают леса, холмы Ломонд и река Тей.

Само каменное здание — отличный образец готической башни, строительство которой датируют 1813 годом. К тому же недвижимость внесена в список достопримечательностей начала 19 века. Сейчас четырехэтажная башня нуждается в серьезном ремонте, однако в описании объекта указано, что недавно здесь заменили крышу и отреставрировали балконы.

Замок 13 века в Германии

Стоимость: 800 000 евро

Роскошный замок 13 века на юге Бранденбурга пустовал несколько лет. Последний раз реставрационные работы проводились еще в 1975 году. Сейчас здание нуждается в капитальном ремонте.

Сам замок был построен в эпоху Возрождения. Тогда это было прямоугольное здание с хозяйственными сооружениями. Боковые флигели и башню добавили гораздо позже.

Сейчас в замке нет ни сантехники, ни мебели. К тому же, новые владельцы должны провести системы электропитания. Так что к 800 000 евро стоит прибавить еще и ремонтные работы. Однако, как отмечают агенты по недвижимости, эта сумма оправдана, учитывая, что в замке насчитывается 39 комнат. К тому же, к зданию проведены газ, пресная вода, канализационные трубы и интернет.

Особняк в стиле Наполеона III во Франции

Стоимость: 1,3 миллиона евро

Французский особняк жилой площадью около 325 квадратных метров был построен в конце XIX века. Здесь сохранились приемные с деревянными панелями, пол с версальским узором и лепнина, украшающая потолки.

На первом этаже оборудованы прачечная и кладовая, а также большая оборудованная кухня в остекленной пристройке 20 века. Со спален открывается вид на сад. А хозяйская комната отдыха имеет собственный выход на крытую террасу.

Замок с частными пляжами в Италии

Стоимость: 2,8 миллиона евро

Помимо роскошных интерьеров, недвижимость площадью 11 984 кв. м предлагает доступ на частные пляжи. К тому же владелец получит все разрешения на реконструкцию.

Неоклассическое поместье было построено в 19 веке. Он принадлежал итальянскому дизайнеру Джанфранко Ферре, однако тот скончался, не завершив ремонта. Сейчас в трехэтажном дворце обустроено фойе с мраморной лестницей, спальней и зонами отдыха в башнях.

Замок конца 19 века во Франции

Стоимость: 1,6 миллиона евро

Замок конца 19 века близ региона Коньяк предлагает не только недвижимость, но и значительный участок земли и парк. Также на территории есть несколько хозяйственных построек, фонтан и сад с фруктовыми деревьями.

Главная резиденция с фасадом из тесаного известняка сохранила изящные французские окна и двери. На первом этаже есть гостиная с геометрическими дубовыми панелями. В семейной комнате остался камин из белого мрамора и дубовый пол.

Телеканал 24 По материалам:

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