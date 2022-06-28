В Европе продадут арестованную яхту россиянина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европе продадут арестованную яхту россиянина

Мир
28
В Европе продадут арестованную яхту россиянина
В Европе продадут арестованную яхту россиянина
Суперъяхта Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, который попал под санкции, будет продана с аукциона по решению Верховного суда Гибралтара. Axioma может стать первым судном, которое продадут из-за санкций против самых богатых россиян.
Об этом сообщил Forbes.
Власти Гибралтара арестовали эту яхту в марте по иску крупнейшего американского банка JPMorgan о взыскании долга с лица, находящегося под санкциями. Власти Гибралтара заявили, что арестовали яхту в пользу кредиторов с надлежащими требованиями.
В Европе продадут арестованную яхту россиянина
Юристы предполагают, что яхта, вероятно, была приобретена Пумпянским за счет кредитных средств JPMorgan и попала в банк в качестве залога. Соответственно теперь банк пытается обратить взыскание на яхту из-за просрочки выплат по кредиту, поэтому на транспортное средство был наложен арест.
Российский миллиардер Пумпянский попал под санкции Евросоюза 10 марта, через несколько дней санкции против него ввела Великобритания. В конце марта о том, что яхта Axioma принадлежит Пумпянскому, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Напомним, ранее в Европе также задержали яхты других российских миллиардеров Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и Алексея Кузьмичева.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.