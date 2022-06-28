В Европе продадут арестованную яхту россиянина — Finance.ua

В Европе продадут арестованную яхту россиянина Сегодня 12:22 — Мир

В Европе продадут арестованную яхту россиянина

Суперъяхта Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, который попал под санкции, будет продана с аукциона по решению Верховного суда Гибралтара. Axioma может стать первым судном, которое продадут из-за санкций против самых богатых россиян.

Об этом сообщил Forbes.

Власти Гибралтара арестовали эту яхту в марте по иску крупнейшего американского банка JPMorgan о взыскании долга с лица, находящегося под санкциями. Власти Гибралтара заявили, что арестовали яхту в пользу кредиторов с надлежащими требованиями.

Юристы предполагают, что яхта, вероятно, была приобретена Пумпянским за счет кредитных средств JPMorgan и попала в банк в качестве залога. Соответственно теперь банк пытается обратить взыскание на яхту из-за просрочки выплат по кредиту, поэтому на транспортное средство был наложен арест.

Российский миллиардер Пумпянский попал под санкции Евросоюза 10 марта, через несколько дней санкции против него ввела Великобритания. В конце марта о том, что яхта Axioma принадлежит Пумпянскому, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, ранее в Европе также задержали яхты других российских миллиардеров Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и Алексея Кузьмичева.

Фінансовий клуб По материалам:

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