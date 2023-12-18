В Европе появятся дешевые китайские электромобили — Finance.ua

В Европе появятся дешевые китайские электромобили Сегодня 01:42 — Технологии&Авто

В Европе появятся дешевые китайские электромобили

Китайский производитель электромобилей Nio запустит свой дешевый бренд Firefly в Европе в 2024 году, годом ранее, чем сообщалось ранее, а второй дешевый бренд, возможно, будет запущен после 2025 года.

Об этом стало известно из выступления президента компании.

«Оба бренда, второй из которых получил название Alps, будут выпускать семейные автомобили, а Firefly предложит модели поменьше», — сказал Лихун Цинь на пресс-конференции.

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Волна китайских производителей электромобилей расширяется в Европе, поскольку спрос внутри страны замедляется, и они стремятся извлечь выгоду от ценового преимущества по сравнению с западными конкурентами, медленнее внедряющими новую технологию.

Однако Европейский Союз проводит расследование по китайскому импорту электромобилей, чтобы выяснить, нарушает ли он правила конкуренции.

Nio, которая сейчас конкурирует с электромобилями, предлагаемыми BMW и Mercedes-Benz по цене выше 298 000 юаней (42 000 долларов США) в Китае, столкнулась с растущими убытками из-за ценовой войны, начатой ​​Tesla.

Ampercar По материалам:

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