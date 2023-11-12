Китайцы показали мощный семейный электромобиль с запасом хода 700 км (фото) — Finance.ua

Китайцы показали мощный семейный электромобиль с запасом хода 700 км (фото) Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Китайцы показали мощный семейный электромобиль с запасом хода 700 км (фото)

Модельный ряд Li Auto пополнит роскошный электрический минивэн Mega. Новинка получит футуристический дизайн экстерьера и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Впереди Li Auto Mega расположены вертикальные фары, над которыми находится тонкая светодиодная полоса. На крыше установлен датчик Lidar.

Задние фонари объединены в один блок. Они состоят из нескольких частей.

Габариты Li Auto Mega:

длина — 5350 мм;

ширина — 1965 мм;

высота — 1850 мм;

колесная база — 3300 мм.

Несмотря на большие габариты, минивэн получил очень обтекаемый кузов. Его коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,215, что даже меньше, чем у Porsche Taycan — 0,220.

В интерьере установлены шесть сидений, обтянутых кожей Nappa. В список оснастки входят четыре беспроводных зарядных устройства, 21 динамик и 17-дюймовый дисплей для задних пассажиров.

Li Auto Mega оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Силовая установка питается от аккумулятора емкостью 102,7 кВт·ч. Минивэн способен проехать до 700 км на одном заряде. Только 12 минут зарядки достаточно, чтобы увеличить запас хода на 500 км.

Старт продаж Li Auto Mega запланирован на 17 ноября. Стоимость новинки составит около 500 000 юаней (68 670 долларов).

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Фокус По материалам:

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