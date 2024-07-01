В Европе обвалились цены на подержанные автомобили: как это повлияет на авторынок Украины — Finance.ua

В Европе обвалились цены на подержанные автомобили: как это повлияет на авторынок Украины Сегодня 05:11 — Технологии&Авто

Европейский рынок б/у автомобилей демонстрирует тенденцию к снижению цен, согласно последним данным. Эта динамика, наблюдаемая в течение последнего года, вызывает значительный интерес как у покупателей, так и у продавцов автомобилей.

Аналитики связывают это явление с рядом факторов, включая экономические условия, изменения потребительских предпочтений и влияние новых технологий на автомобильную индустрию. Об этом пишет Институт исследований авторынка.

В июне 2024 года наблюдается незначительное повышение цен на б/у автомобили, согласно индексу цен AUTO1 Group. Показатель вырос с 137,9 в мае до 138,2 в июне, что составляет прирост в 0,2%. Однако по сравнению с прошлым годом цены упали на 9,2% - со 152,2 в июне 2023 до 138,2 в июне 2024. С начала года индекс снизился на 2,7% - со 142,0 в январе до 138, 2 в июне.

Несмотря на всеобщее снижение, цены все еще на 16,6% выше, чем до пандемии COVID-19. В июне 2019 года индекс составил 118,7.

Мориц Люк, старший вице-президент по продажам и операциям Auto1 Group, отмечает, что такая динамика отвечает ожиданиям дилеров-партнеров. Он также подчеркивает устойчивость цен на дизельные автомобили в первой половине года.

В Украине также наблюдается снижение цен на авторынке, особенно на внутреннем. Однако цены на импортируемые из Европы автомобили остаются стабильными из-за «входной цены».

Индекс цен Auto1 Group базируется на анализе более 3,6 миллионов сделок купли-продажи подержанных автомобилей в Европе. Базовым значением является 100 пунктов в январе 2015 года.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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