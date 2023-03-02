В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году — Finance.ua

В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году Сегодня 15:46 — Казна и Политика

В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Украина может обрести полноправное членство в ЕС в 2029 году.

«Конечно, для этого обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, которая будет предусматривать членство Украины, Молдовы, а может быть, и Грузии», — сказал Кубилюс.

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Он напомнил, что в резолюциях Европарламента указано, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в 2023 году.

«И мы хотим, чтобы они проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, в Польше четыре года — это страна большая, соразмерная Украине», — сказал евродепутат.

Учитывая этот опыт, по его словам, в Европарламенте оценивают, что переговоры с Украиной могут подойти к концу до 2027 года, когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе. Еще год-два нужно на ратификацию договора во всех 27 членах ЕС.

«Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС», — добавил Кубилюс.

Напомним, Кубилюс предложил создать новый формат, который будет работать над интеграцией в ЕС Украины и другие страны вроде формата «Рамштайн».

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Українська правда По материалам:

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