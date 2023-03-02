В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году

Казна и Политика
42
В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году
В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году
Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Украина может обрести полноправное членство в ЕС в 2029 году.
Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
«Конечно, для этого обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, которая будет предусматривать членство Украины, Молдовы, а может быть, и Грузии», — сказал Кубилюс.
Читайте также
Он напомнил, что в резолюциях Европарламента указано, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в 2023 году.
«И мы хотим, чтобы они проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, в Польше четыре года — это страна большая, соразмерная Украине», — сказал евродепутат.
Читайте также
Учитывая этот опыт, по его словам, в Европарламенте оценивают, что переговоры с Украиной могут подойти к концу до 2027 года, когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе. Еще год-два нужно на ратификацию договора во всех 27 членах ЕС.
«Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС», — добавил Кубилюс.
Место для вашей рекламы
Напомним, Кубилюс предложил создать новый формат, который будет работать над интеграцией в ЕС Украины и другие страны вроде формата «Рамштайн».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.