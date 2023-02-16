Зеленский высказался о начале переговоров о вступлении в ЕС в этом году — Finance.ua
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Зеленский высказался о начале переговоров о вступлении в ЕС в этом году

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У Украины нет никаких препятствий, чтобы уже в этом году начать переговоры о вступлении в Европейский союз.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
«Совместно со шведским председательством мы должны обеспечить все необходимое для начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе уже в этом году. Мы этого очень хотим и никакого препятствия этому нет и не будет», — заявил он.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нет четких временных рамок, которых нужно достичь, чтобы вступить в ЕС. Потому что для каждой страны они разные.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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