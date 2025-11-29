В этом году стоимость стройматериалов в Украине выросла на 15% Сегодня 21:11

В Украине цены на строительные материалы выросли на 10−15% с начала 2025 года.

Об этом сообщил гендиректор группы «Ковальская» Сергей Пилипенко в интервью «Интерфакс-Украина».

В среднем цены растут на уровне инфляции — от 10 до 15% в зависимости от товаров. Более всего дорожают продукты, которые являются цементоемкими, энергоемкими или трудоемкими. — уточнил он.

В частности, по словам Пилипенко, бетон подорожал примерно на 7−10% год к году, железобетонные изделия — на 12−15%, тротуарная плитка выросла в цене почти на 20%.

Менее всего подорожали щебень и песок — до 10%.

По словам Пилипенко, наибольший рост продемонстрировал человеческий ресурс, заработная плата выросла на 25% и более.

Все труднее найти квалифицированных людей, и именно это причина того, что иногда нам сложно выполнить некоторые заказы с той скоростью, которой нам хотелось — сказал Сергей Пилипенко.

