В этом году стоимость стройматериалов в Украине выросла на 15%

В Украине цены на строительные материалы выросли на 10−15% с начала 2025 года.
Об этом сообщил гендиректор группы «Ковальская» Сергей Пилипенко в интервью «Интерфакс-Украина».
В среднем цены растут на уровне инфляции — от 10 до 15% в зависимости от товаров. Более всего дорожают продукты, которые являются цементоемкими, энергоемкими или трудоемкими.
— уточнил он.
В частности, по словам Пилипенко, бетон подорожал примерно на 7−10% год к году, железобетонные изделия — на 12−15%, тротуарная плитка выросла в цене почти на 20%.
Менее всего подорожали щебень и песок — до 10%.
По словам Пилипенко, наибольший рост продемонстрировал человеческий ресурс, заработная плата выросла на 25% и более.
Все труднее найти квалифицированных людей, и именно это причина того, что иногда нам сложно выполнить некоторые заказы с той скоростью, которой нам хотелось
— сказал Сергей Пилипенко.
