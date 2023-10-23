В этом году производство молока в Украине сократится на 300−400 тыс. тонн — Finance.ua

В этом году производство молока в Украине сократится на 300−400 тыс. тонн Сегодня 05:13 — Казна и Политика

В прошлом году производство молока в Украине уменьшилось почти на один миллион тонн. По итогам этого года сокращение производства может составить 300−400 тыс. тонн.

Об этом GrowHow сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В промышленном производстве министерство даже ожидает рост — на 100−150 тыс. тонн. Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий связывает такие позитивные сигналы с внедрением европейских норм в украинское законодательство в сфере молочной отрасли.

Он отметил, что это хорошая перспектива для расширения успешной практики экспорта в ЕС, а также путь повышения качества продукции. Задачей государства на этом пути Высоцкий считает адаптацию законодательства к европейскому нормативному полю.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.