В этом году может состояться индексация зарплат для всех работников — Finance.ua
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В этом году может состояться индексация зарплат для всех работников

Казна и Политика
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В этом году может состояться индексация зарплат для всех работников, однако сумма повышения будет разной для каждого. Если индексации не будет, работодателя накажут в соответствии с украинским законодательством, сообщает ICTV.
Если работодатель не индексирует заработную плату своим работникам или делает это с опозданием, он будет нести ответственность:
  1. финансовую — штраф в размере 10 минимальных зарплат за каждого работника;
  2. административную — взыскание от 510 до 1700 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма взыскания составит от 1 700 до 5 100 гривен за следующие категории работников:
  • несовершеннолетнего;
  • беременную женщину;
  • отца-одиночку;
  • отца, воспитывающего ребенка до 14 лет;
  • отца, воспитывающего ребенка-инвалида.
В 2023 году индексацию приостановили, но в 2024 году такое решение не было принято, поэтому эта процедура стала обязательной для выполнения.
Выплаты индексируются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликован Госстатом индекс потребительских цен. Так что базовым месяцем для индексации будет месяц, в котором осуществлено повышение зарплаты, а именно январь 2024 года.
Индексация зарплат населения производится, когда индекс потребительских цен превысил порог 103%. Следует заметить, что индексации подлежит лишь часть зарплаты, а именно та, которая соответствует прожиточному минимуму.
То есть если у работника зарплата составляет 10 000 гривен, проиндексируют только 3 028 гривен — прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
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По материалам:
ICTV
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