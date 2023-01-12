В этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции - Зеленский — Finance.ua

В этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции - Зеленский Сегодня 12:26 — Казна и Политика

В этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции - Зеленский

Во время вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина должна выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции.

Сегодня, 11 января, во Львове встретились президенты Украины, Польши и Литвы. По словам Зеленского, главы государств обсудили поддержку Украины в Европейском союзе и НАТО. Гарант заверил, что литовские и польские друзья всесторонне поддерживают Украину.

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«Уже в этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции. Это касается прежде всего начала переговоров по членству. Польша и Литва одинаково и всесторонне готовы нас поддерживать, видят нас полностью интегрированными в европейские и евроатлантические структуры», — сказал Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что Украина подает заявку «по ускоренной процедуре» на членство в НАТО. Заявку о членстве Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран.

Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС 23 июня.

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УНН По материалам:

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