В этом году Android будет расти вдвое мощнее, чем iOS — аналитики Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

В этом году Android будет расти вдвое мощнее, чем iOS — аналитики

Доля Android на рынке смартфонов сокращалась на фоне длительного преобладания iPhone, однако в этом году ситуация может измениться.

iPhone долгое время оставались самыми популярными смартфонами в Соединенных Штатах Америки и укрепляли позиции на мировом рынке. Однако продажи Apple уже упали на 10% в первом квартале 2024 года, вернув Samsung на первое место в списке лучших производителей смартфонов. В первую очередь это произошло из-за сокращения продаж iPhone в Китае.

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Директор по исследованиям международной маркетинговой компании International Data Corporation (IDC) Набила Попал убеждена, что эта тенденция будет сохраняться. По ее прогнозу, продажи Android в течение года будут расти вдвое быстрее, чем iOS.

«Это резкое падение для Apple, но если вы подумаете о том, где мы были за последние четыре года, Apple, пожалуй, была самым стойким брендом, который преодолевал проблемы цепочки поставок и макропроблемы больше, чем другие бренды. Также очень важно, что Samsung вернулась на вершину. В этом году мы ожидаем, что Android будет развиваться вдвое быстрее, чем iOS», — сказала Попал в комментарии CNN

НВ По материалам:

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