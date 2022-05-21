В Эстонии выступили за ввод кораблей НАТО в Черное море для разблокирования украинских портов — Finance.ua
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В Эстонии выступили за ввод кораблей НАТО в Черное море для разблокирования украинских портов

Сегодня 20:20
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Экс-командующий Силами Обороны Эстонии считает, что цель блокады — создание еще одной точки давления на Украину. Введение кораблей НАТО в акваторию Черного моря для разблокирования морских портов Украины и обеспечения безопасного торгового судоходства стало бы эффективным шагом, поскольку россия не решится атаковать корабли Североатлантического альянса, заявил экс-командующий Силами Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас, пишет agro. com.ua.
По этому словам, россия должна снять блокаду украинских морских портов.
«Цель блокады — крах украинской экономики, создание еще одной точки давления, чтобы заставить Украину вступить в переговоры и заставить уступить хотя бы по некоторым требованиям россии. Возможно, в россии надеются, что если в других регионах мира будет достаточно большой дефицит продовольствия, то другие страны также начнут давить на Украину, требуя уступить россии», — считает политик.
Террас считает, что введение кораблей НАТО и кораблей других стран Европы в акваторию Черного моря для разблокирования украинских портов и обеспечения судоходства стало бы мощным сдерживающим фактором.
«Я не думаю, что россия решится атаковать суда НАТО, сопровождающие гражданские суда, ведь это приведет к прямому столкновению с НАТО, а Россия не в состоянии иметь дело с такой силой, как НАТО, ведь у нее уже проблемы с Украиной. К сожалению, я практически убежден, что НАТО не пошлет свои корабли, опасаясь эскалации, но я уверен, что россия не посмеет атаковать корабли НАТО», — подытожил Риго Террас.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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