В Эстонии нашли работу более 13 000 украинских беженцев — Finance.ua
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В Эстонии нашли работу более 13 000 украинских беженцев

Личные финансы
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По состоянию на 10 сентября на учете в Кассе страхования от безработицы Эстонии состояли 49 463 человека.
По уездам самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа — 12%.
Среди украинских беженцев безработными зарегистрированы 4430 человек. Доля украинских беженцев среди безработных составляет 9%. Более 13 500 беженцев уже нашли в Эстонии работу.
Эстония заморозила более 20 млн евро российских активов с начала полномасштабной войны россии против Украины.
По материалам:
uamedia
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