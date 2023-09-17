В Эстонии нашли работу более 13 000 украинских беженцев — Finance.ua

В Эстонии нашли работу более 13 000 украинских беженцев Сегодня 04:06 — Личные финансы

По состоянию на 10 сентября на учете в Кассе страхования от безработицы Эстонии состояли 49 463 человека.

По уездам самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа — 12%.

Среди украинских беженцев безработными зарегистрированы 4430 человек. Доля украинских беженцев среди безработных составляет 9%. Более 13 500 беженцев уже нашли в Эстонии работу.

Эстония заморозила более 20 млн евро российских активов с начала полномасштабной войны россии против Украины.

uamedia По материалам:

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