Как возрастет минимальная зарплата в странах ЕС в 2026 году

2025 год для большинства стран стал переходным. В Украине повышения минимальной зарплаты не было из-за приоритета финансирования обороны. В то же время, государства Европейского союза продолжили поэтапный рост социальных стандартов с учетом инфляции и стоимости жизни.
Минимальная заработная плата в Украине в 2025 году оставалась на уровне 8 тыс. грн, что составляет около 185 евро по среднему курсу. В течение года этот показатель не пересматривался.
В Польше минимальная зарплата выросла до 4666 злотых, или около 1080 евро, что значительно превышает украинский уровень.
В Германии действует почасовая минимальная ставка в 12,82 евро. При полной занятости это соответствует примерно 2 161 евро брутто в месяц.
Минимальный месячный доход в Литве в 2025 году составляет 1038 евро.
В Болгарии самая низкая минимальная зарплата среди стран ЕС — 551 евро в месяц.
2026 год может стать переломным для социальных стандартов в Европе и Украине. По прошествии нескольких лет ограничений правительства постепенно возвращаются к индексации минимальной заработной платы, пытаясь поддержать доходы населения в условиях инфляции.
В странах ЕС ключевую роль играет Директива об адекватной минимальной заработной плате. Она рекомендует устанавливать «минималку» на уровне не менее 60% медианной зарплаты или 50% средней. Именно эти ориентиры будут определять рост доходов в большинстве европейских стран в 2026 году.
Как вырастет в 2026 году
Польша
Польша продолжает оставаться одним из главных направлений трудовой миграции из Украины. С 1 января 2026 года минимальная зарплата там вырастет до 4806 злотых брутто, или примерно 3605 злотых нетто.
Рост объясняется дефицитом рабочей силы и политикой правительства, направленной на поддержку внутреннего потребительского спроса.
Германия
В Германии утверждено поэтапное повышение минимальной зарплаты. Если в 2025 году почасовая ставка составляет 12,82 евро, то с 1 января 2026 года она вырастет до 13,90 евро.
При полной занятости это означает более 2 400 евро брутто в месяц. Основные причины повышения — давление профсоюзов и борьба с бедностью среди работников.
Литва
Литва планирует одно из самых больших повышений минимальной зарплаты в 2026 году. Минимальный доход должен вырасти до 1 153 евро брутто, что примерно на 11% больше, чем в 2025 году.
Нидерланды
В Нидерландах рост будет более сдержанным. Благодаря налоговым изменениям чистый доход работников на минимальной зарплате увеличится в среднем на 15−20 евро в месяц.
