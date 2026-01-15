0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Эстонии депутатам предлагают активнее использовать ИИ для подготовки законопроектов

Технологии&Авто
2
В Эстонии депутатам предлагают активнее использовать ИИ для подготовки законопроектов
В Эстонии депутатам предлагают активнее использовать ИИ для подготовки законопроектов
Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста считает, что во время подготовки и проверки законопроектов депутаты могли бы активнее использовать искусственный интеллект.
Заявление эстонского министра приводит ERR.
По ее словам, ИИ способен выявлять нелогичные и абсурдные ошибки, возникающие из-за сложности юридических текстов.
«Когда в текстах законов много перекрестных ссылок, читать такой документ трудно даже подготовленному юристу», — отметила Пакоста.
Читайте также
При этом министр подчеркнула, что искусственный интеллект не является универсальным решением.
«Это только один из инструментов. Главная проблема — в том, что законопроекты часто написаны так сложно, что их содержание до конца не понимают даже специалисты», — сказала она.
По ее словам, в будущем законы должны стать более ясными и читабельными.
«Мы хотим, чтобы в законотворчестве в Эстонии могли участвовать не только депутаты Рийгикога, но и все жители страны, а для этого люди должны понимать, о чем идет речь в законопроектах», — подчеркнула Пакоста.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems