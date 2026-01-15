В Эстонии депутатам предлагают активнее использовать ИИ для подготовки законопроектов 15.01.2026, 00:10 — Технологии&Авто

В Эстонии депутатам предлагают активнее использовать ИИ для подготовки законопроектов

Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста считает, что во время подготовки и проверки законопроектов депутаты могли бы активнее использовать искусственный интеллект.

Заявление эстонского министра приводит ERR

По ее словам, ИИ способен выявлять нелогичные и абсурдные ошибки, возникающие из-за сложности юридических текстов.

«Когда в текстах законов много перекрестных ссылок, читать такой документ трудно даже подготовленному юристу», — отметила Пакоста.

При этом министр подчеркнула, что искусственный интеллект не является универсальным решением.

«Это только один из инструментов. Главная проблема — в том, что законопроекты часто написаны так сложно, что их содержание до конца не понимают даже специалисты», — сказала она.

По ее словам, в будущем законы должны стать более ясными и читабельными.

«Мы хотим, чтобы в законотворчестве в Эстонии могли участвовать не только депутаты Рийгикога, но и все жители страны, а для этого люди должны понимать, о чем идет речь в законопроектах», — подчеркнула Пакоста.

