В Эстонии депутатам предлагают активнее использовать ИИ для подготовки законопроектов
Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза-Ли Пакоста считает, что во время подготовки и проверки законопроектов депутаты могли бы активнее использовать искусственный интеллект.
Заявление эстонского министра приводит ERR.
По ее словам, ИИ способен выявлять нелогичные и абсурдные ошибки, возникающие из-за сложности юридических текстов.
«Когда в текстах законов много перекрестных ссылок, читать такой документ трудно даже подготовленному юристу», — отметила Пакоста.
При этом министр подчеркнула, что искусственный интеллект не является универсальным решением.
«Это только один из инструментов. Главная проблема — в том, что законопроекты часто написаны так сложно, что их содержание до конца не понимают даже специалисты», — сказала она.
По ее словам, в будущем законы должны стать более ясными и читабельными.
«Мы хотим, чтобы в законотворчестве в Эстонии могли участвовать не только депутаты Рийгикога, но и все жители страны, а для этого люди должны понимать, о чем идет речь в законопроектах», — подчеркнула Пакоста.
